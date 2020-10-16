Онищенко развеял главные мифы о коронавирусе 

Первый аргумент сомневающихся в пользе мер профилактики звучал так: «Маски не спасают от коронавируса». Онищенко напомнил, что при разговоре, дыхании, чихании, кашле вылетают маленькие капли слюны, которые задерживает маска. Он подчеркнул, что средство индивидуальной защиты не оберегает от заражения на 100 процентов, однако существенно снижает риски подхватить любые инфекции. Причем маски должны носить как здоровые, так и больные люди — при правильном использовании в этом предмете нет никакой опасности.

Отвечая на вопрос о невозможности заболеть во второй раз, парламентарий подчеркнул, что иммунный ответ вырабатывается в любом случае — даже при бессимптомном течении коронавируса. Однако научных данных о длительности сохранения антител пока нет: уже известен первый случай смерти после повторного заражения инфекцией.

Еще один миф заключается в том, что в России якобы нет эпидемии. По словам Онищенко, эпидемия — это уровень заболеваемости людей, который рассчитывается исходя из опасности инфекции, интенсивности эпидемического процесса, контагиозности инфекции (насколько легко она передается от человека к человеку). При коронавирусе уровень заболеваемости рассчитывается из количества случаев на сто тысяч населения. Так, Перу уровень заболеваемости — 2579,9, потом идут Чили, Бразилия, США. Аргентина, Колумбия, Франция и Россия находятся в пятом десятке.

«Так что эпидемия есть. ​ И она определяется интенсивностью проявления заболевания», — подытожил он.

Рассуждая о разнице в смертности от коронавируса и гриппа — еще одном сомнении COVID-диссидентов — академик заявил, что летальность среди тех, кто заразился коронавирусом, выше, чем от гриппа. В среднем в мире этот показатель составляет около трех процентов. При этом он признал и опасность гриппа: его ущерб даже выше, чем от коронавируса, но лишь потому, что совокупный объем заболеваемости гораздо больше.

Также он ответил на сомнения в том, что люди умирают из-за осложнений от коронавируса, а не самой инфекции.

«Такая трактовка ближе гриппу. Он дает сильную интоксикацию, (…) происходит ослабление организма, могут быть осложнения на сердце, почки, легкие и так далее. Коронавирус же садится на легкие, и, если развилась тяжелая пневмония, человек умирает, как правило, от нее», — объяснил он.

В то же время бывший санитарный врач согласился с мнением, что реакция на инфекцию неадекватна ее опасности. Признав опасность инфекции и серьезные риски, он все же отметил, что Россия ​столкнулась с «информационно-террористической атакой».

«Не надо вводить меры, которые были приняты в самом начале. Вместо этого надо просто носить маски и следить за гигиеной рук», — сказал специалист.

Под конец депутат высказался о мнении, что молодым гражданам не угрожает COVID-19.

«Если у молодого человека диабет, а у многих он, к сожалению, есть, опасность для него такая же, как и для старших людей. Или если у человека есть онкологическое заболевание. ​Ну и для окружающих он тоже представляет опасность», — уточнил он.

Ранее Онищенко выступил против возвращения жестких ограничений из-за коронавируса. Такой сценарий может повлечь за собой как экономические, так и медицинские последствия.

За минувшие сутки в России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 — их количество составило 286. В стране за прошедшие сутки также было выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах и 8392 выздоровления.