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Эксперт сообщил, когда начнётся спад заболеваемости коронавирусом 

News.ru 2 часа назад
Когда начнётся спад заболеваемости коронавирусом
Фото: News.ru
Ожидать стабилизации и дальнейшего спада уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа стоит уже в начале ноября. Об этом в разговоре с журналистами сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Он отметил, что рост заболеваемости продолжается в течение двух инкубационных периодов — 28 дней. По словам Горелова, первый из них начался около недели назад. Соответственно, этап стабилизации остаётся ждать около 20 дней. После этого начнётся плавное снижение.
Как сказал эксперт, пик уровня заболеваемости может составить 17–18 тысяч новых случаев в течение суток.

Это ожидаемый рост, всё же прослойка населения, которая встретилась с коронавирусом, ещё незначительная. Снижение заболеваемости COVID-19 в РФ до нулевых значений пока невозможно. Дело в том, что в стране на данный момент коронавирусом переболело не более одного процента населения, — цитирует Горелова «Интерфакс».

Он добавил, что ограничительные меры в стране достаточны для снижения уровня заболеваемости.
Как передавал NEWS.ru, за последнюю неделю прирост заболеваемости коронавирусом ускорился с 41 до 52 человек на 100 тысяч населения, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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Комментарии
Общество , Александр Горелов , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Интерфакс
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