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Назван резко повышающий риск смерти от COVID-19 фактор 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Назван резко повышающий риск смерти от COVID-19 фактор
Фото: РИА Новости
У пациентов с ожирением риск смерти при коронавирусе повышается почти в девять раз, сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто.
У полных людей более чем в семь раз увеличивается вероятность тяжелого течения заболевания, добавил ученый, передает РИА «Новости».

«Как итог, мы пришли к пониманию — нужна персонализированная терапия. Она позволяет значительно снизить летальность», — отметил Шляхто.

Ранее генеральный директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов сообщил, что риск возникновения инсультов при COVID-19 в шесть раз выше, чем при гриппе. Он также отметил, что сердечно-сосудистые заболевания встречаются у каждого третьего пациента, который госпитализирован с коронавирусом, они являются самой частой сопутствующей патологией при этом заболевании.
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Общество , Сергей Бойцов , Евгений Шляхто , РАН , РИА Новости
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