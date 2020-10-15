Назван резко повышающий риск смерти от COVID-19 фактор 

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Евгений Шляхто. У пациентов с ожирением риск смерти при коронавирусе повышается почти в девять раз, сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН

У полных людей более чем в семь раз увеличивается вероятность тяжелого течения заболевания, добавил ученый, передает РИА «Новости».

«Как итог, мы пришли к пониманию — нужна персонализированная терапия. Она позволяет значительно снизить летальность», — отметил Шляхто.