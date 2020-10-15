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LG начала блокировать телевизоры в России 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянам начали блокировать телевизоры
Фото: РИА Новости
LG начала бороться с телевизорами, приобретенными неофициально. Об этом сообщается на странице поддержки потребителей на российском сайте компании.
В сообщении говорится, что пользователи должны воздержаться от покупки оборудования компании у неподтвержденных продавцов. В частности, упоминается продукция, неофициально ввезенная на территорию России, Туркменистана, Украины и стран СНГ.

«Продавец обязан предоставить информацию о подтверждении соответствия товара и наименование технического регламента», — сообщается на сайте LG.

Служба поддержки потребителей LG уточнила, что в случае приобретения несертифицированного оборудования компания оставляет за собой право блокировать функцию Smart TV — частично или полностью. Проверка телевизоров и обновление ПО будет проходить по графику, который зависит от конкретной модели или страны. В компании также посоветовали проверить свой телевизор, введя в специальном разделе на сайте номер модели и суффикс девайса.
В феврале Smart-функции телевизоров оказались заблокированными у многих пользователей аппаратов Samsung из России и стран ближнего зарубежья. В компании объяснили, что телевизоры перестали работать из-за того, что были ввезены в страну нелегальным способом. Позже эксперты рассказали, как обойти блокировку оборудования.
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Общество , Туркмения
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