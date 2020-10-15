Российский профессор и экс-депутат покончил с собой

По информации издания «Информ Полис online», у профессора не было собственного жилья, и ему приходилось жить на съемных квартирах в непростых условиях. Незадолго до смерти у него резко ухудшилось здоровье: от страдал от частого повышенного уровня сахара в крови, постоянной слабости и депрессии. Абаев почти ничего не ел и жил в изоляции. В соцсети организовали сбор средств для ученого, но его жена якобы отказалась от денег, мотивируя это тем, что «контролирует состояние профессора и понимает, какие действия необходимо предпринимать для стабилизации его состояния здоровья».