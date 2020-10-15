Великобритании перенесший коронавирус мужчина полностью лишился слуха, сообщает РИА «Новости».

45-летний пациент был госпитализирован с симптомами COVID-19, а через десять дней переведен в реанимацию на искусственную вентиляцию легких.

Через месяц у мужчины начались осложнения. В его лечение входили препарат ремдесивир, стероиды и переливание крови.

После перевода из реанимации британец услышал звон в левом ухе, а через какое-то время полностью утратил слух. Медики называют потерю слуха необратимой и считают, что она вызвана именно COVID-19.

В качестве других возможных причин глухоты врачи рассматривали в том числе ревматоидный артрит, грипп и ВИЧ, но затем исключили эти предположения.

Британские медики впервые столкнулись с полной потерей слуха из-за COVID-19, однако в научной литературе описываются еще четыре подобных случая.