В Великобритании
перенесший коронавирус мужчина полностью лишился слуха, сообщает РИА «Новости».
45-летний пациент был госпитализирован с симптомами COVID-19, а через десять дней переведен в реанимацию на искусственную вентиляцию легких.
Через месяц у мужчины начались осложнения. В его лечение входили препарат ремдесивир, стероиды и переливание крови.
После перевода из реанимации британец услышал звон в левом ухе, а через какое-то время полностью утратил слух. Медики называют потерю слуха необратимой и считают, что она вызвана именно COVID-19.
В качестве других возможных причин глухоты врачи рассматривали в том числе ревматоидный артрит, грипп и ВИЧ, но затем исключили эти предположения.
Британские медики впервые столкнулись с полной потерей слуха из-за COVID-19, однако в научной литературе описываются еще четыре подобных случая.
Как писал «Рамблер», ранее стало известно о симптомах, которые испытывали пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией. Эти симптомы не упоминаются в официальных списках. Так, переболевшие COVID-19 люди жаловались на бессонницу, жжение в стопах, выпадение волос, провалы в памяти, высыпания на коже, проблемы с сердцем и онемение лица и тела. Эти симптомы проявлялись на протяжении нескольких месяцев после выздоровления.