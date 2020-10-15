Ефремов исповедовался и причастился в храме СИЗО 

Михаил Ефремов, приговорённый Пресненским судом Москвы к восьми годам колонии общего режима, посетил храм в следственном изоляторе, где сейчас содержится. Об этом информирует RT со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию столицы. Визит в церковь актёр приурочил к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается Русской православной церковью 14 октября.
Артист прошёл таинство исповеди и причастился за литургией. Михаил Ефремов рассказал посетившим его правозащитникам, что искренне раскаялся в содеянном и ожидает сейчас рассмотрения апелляции на приговор. Заслуженный артист РФ также рассказал, что всё ещё получает много писем, до 30 — 40 каждый день.
Отвечать на все он не успевает. Что касается общего быта в СИЗО, то Ефремов не на что не жалуется. Он ходит на прогулки, однако в пинг-понг, вопреки сообщениям СМИ, не играет.