Заслуженная артистка РФ умерла от коронавируса

Актриса Челябинского театра драмы, заслуженная артистка России Марина Аничкова скончалась на 68-ом году жизни. У нее был коронавирус, заявил URA.RU министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
«По моим данным, она скончалась сегодня в больнице, у нее был диагностирован коронавирус. Это очень печальная новость», — пояснил Бетехтин.
Марина Аничкова сыграла в театре более 60 ролей, а также снялась в пяти фильмах.
«Рамблер» писал, что 12 октября скончался певец, заслуженный артист России, участник оркестра «Малахит» Григорий Бочаров. Он был болен COVID-19 и находился в больнице с поражением легких.
В мае от коронавирусной инфекции на 69-м году жизни умер бывший министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин.