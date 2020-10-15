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Заслуженная артистка России умерла от коронавируса 

Алиса Селезнёва 32 минуты назад
Заслуженная артистка РФ умерла от коронавируса
Фото: Вконтакте
Актриса Челябинского театра драмы, заслуженная артистка России Марина Аничкова скончалась на 68-ом году жизни. У нее был коронавирус, заявил URA.RU министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

«По моим данным, она скончалась сегодня в больнице, у нее был диагностирован коронавирус. Это очень печальная новость», — пояснил Бетехтин.

Марина Аничкова сыграла в театре более 60 ролей, а также снялась в пяти фильмах.
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«Рамблер» писал, что 12 октября скончался певец, заслуженный артист России, участник оркестра «Малахит» Григорий Бочаров. Он был болен COVID-19 и находился в больнице с поражением легких.
В мае от коронавирусной инфекции на 69-м году жизни умер бывший министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин.
Общество , Владимир Лопухин , Алексей Бетехтин , Григорий Бочаров , Марина Аничкова
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