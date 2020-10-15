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Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа россиян 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Названа самая зараженная COVID-2019 группа россиян
Фото: РИА Новости
Основная масса заболевших коронавирусом — люди в возрасте от 30 до 60 лет, самый высокий удельный вес среди заболевших у работников офисов, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Основная масса заболевших — это люди от 30, 39 даже лет, до 60, в первую очередь работающее население. И среди них самый высокий удельный вес — это работники офисов и структуры госуправления», — передает РИА «Новости» слова Поповой на съезде РСПП.

Она также назвала недостаточной работу с населением по разъяснению необходимости ношения масок.

«Крайне недостаточная работа с населением, на мой взгляд, по ношению масок», — рассказала Попова.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 13 754 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 1 354 163 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 048 097 человек, из них 8392 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 286 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 23 491 человек.
Накануне, 14 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 231. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 477.
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Общество , Анна Попова , Российский союз промышленников и предпринимателей , Роспотребнадзор , РИА Новости
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