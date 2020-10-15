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Российский бизнесмен проиграл выборы и отобрал подарки у школы 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Бизнесмен проиграл выборы и отобрал подарки у школы
Фото: страница Николая Крюкова во «ВКонтакте»
В Копейске Челябинской области бизнесмен Николай Крюков проиграл выборы в местное собрание депутатов и забрал назад подаренный им местной школе спортивный инвентарь. Об этом пишет Ura.ru.
Речь идет о шкафчиках, станках для обработки лыж и другом инвентаре, который предприниматель закупил для лыжной секции.

«Крюков вложил в [избирательную] кампанию очень большие деньги, попал в скандал, но в итоге проиграл. Теперь он постоянно пребывает в дурном настроении», — заявил собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Mash, Крюков решил забрать из спортинвентарь, потому что там якобы не стали вносить его в хозяйственный учет.

«Мы берем и забираем, пока все не растащили до конца. Теперь я вынужден сделать спортивный клуб по подготовке спортсменов-лыжников без привлечения муниципалитета», — пояснил он в телефонном разговоре, запись которого публикует Mash.

В прошлом году в поселке Разумное Белгородской области сотрудники администрации отобрали врученные по ошибке подарки у 96-летней Лидии Новосельцевой — ветерана Великой Отечественной войны. Ее перепутали с другой пенсионеркой. Зайдя в квартиру, они сразу же вручили ей пакет с подарком и букет цветов, а затем стали поздравлять с Новым годом, но назвали чужое имя, о чем Новосельцева им сразу же и сообщила.
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Комментарии 1
Общество , Николай Крюков , РИА Ura.ru , Копейск , Челябинская Область
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