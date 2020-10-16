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Россиянам дали прогноз по смертности от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 21 52 минуты назад
Россиянам дали прогноз по смертности от COVID-19
Фото: РИА Новости
Смертность в России от коронавируса растет пропорционально увеличению числа зараженных и остается на одном и том же уровне. Об этом в комментарии «Известиям» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Менее двух процентов от числа заболевших — это не такая и страшная смертность по сравнению с печальной статистикой по другим заболеваниям», — заявил специалист.

Тем не менее анализ кривых заболеваемости во многих странах показывает, что за последний период летальность от коронавирусной инфекции уменьшилась. В настоящее время в Европе она составляет один процент, добавил Альтштейн.
Молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов добавил, что смертность будет расти вслед за заболеваемостью. Однако поскольку тяжесть заболевания остается такой же, как во время первой волны пандемии, процентное соотношение умерших и заболевших не должно измениться, заверил эксперт. По его прогнозу, рост заболеваемости следует через две недели после ослабления мер, рост смертности — через две-три недели после роста заболеваемости.
14 октября главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что глобальное ускорение распространения коронавируса приведет к заметному росту смертности от вызванного им заболевания COVID-19. Она напомнила, что рост смертности всегда на пару недель отстает от роста заболеваемости.
За минувшие сутки в России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 — их количество составило 286. В стране за прошедшие сутки также было выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах и 8392 выздоровления.
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Комментарии 1
Общество , Анатолий Альтштейн , Сергей Нетесов , РАН , ВОЗ , газета "Известия"
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