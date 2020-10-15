Переболевших COVID-19 россиян отправят в Крым

«Сегодня очень востребована рекреация. Крым — это уникальный регион с уникальной экологической системой, соответственно, у нас на сегодня есть все возможности для того, чтобы лечить людей, и чтобы развивать реабилитацию тех, кто уже переболел коронавирусом. Поэтому возникло новое направление, в которое приходят инвесторы и интересуются этим», — цитирует РИА «Новости» генерального директора Корпорации развития Крыма.