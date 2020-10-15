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Переболевших COVID-19 предложили отправлять на реабилитацию в Крым 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Переболевших COVID-19 россиян отправят в Крым
Фото: РИА Новости Крым
Крым обладает уникальной экологической системой и может стать регионом для реабилитации переболевших COVID-19, заявил генеральный директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

«Сегодня очень востребована рекреация. Крым — это уникальный регион с уникальной экологической системой, соответственно, у нас на сегодня есть все возможности для того, чтобы лечить людей, и чтобы развивать реабилитацию тех, кто уже переболел коронавирусом. Поэтому возникло новое направление, в которое приходят инвесторы и интересуются этим», — цитирует РИА «Новости» генерального директора Корпорации развития Крыма.

По его словам, задача корпорации — помочь инвесторам реализовать свои проекты.
В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав подготовил методические рекомендации для качественной реабилитации переболевших коронавирусом.
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Общество , Новости регионов , Крым наш , COVID-19 , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , РИА Новости , Республика Крым
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