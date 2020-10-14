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Умер бывший муж Успенской 

Артём Кульша 49 минут назад
Умер бывший муж Успенской
Фото: РИА Новости
Бывший муж певицы Любови Успенской Юрий Успенский скончался. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
«Только что узнала о смерти моего бывшего мужа. Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию, прошел со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком. Вечная память. Скорбим», — написала она около полуночи в подписи к фотографии экс-супруга в молодости.
Успенский, как сообщал «Рамблер», был администратором оркестра и вторым мужем певицы. Они были женаты на протяжении шести лет. В 1970-х годах они вместе эмигрировали из Советского Союза в Италию, а затем — в США.
Первым супругом Успенской был музыкант Виктор Шумилович, третьим — давний знакомый Владимир Франц, четвертым — бизнесмен Александр Плаксин. Шумиловичу певица родила двоих сыновей-близнецов. Один из них умер во время родов, второй — через несколько дней после них. Плаксину она родила дочь Татьяну.
В апреле, как сообщал «Рамблер», 66-летняя Успенская сообщила, что влюбилась и почувствовала, что именно этого мужчину ждала всю свою жизнь.
Комментарии
Общество , Происшествия , Владимир Франц , Любовь Успенская , Александр Плаксин , Юрий Успенский
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