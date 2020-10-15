Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Адвокат потерпевшего по делу Ефремова рассказал о договоренности с Пашаевым 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Раскрыто обещание Пашаева
Фото: РИА Новости
Сергей Аверцев, защитник интересов старшего сына Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, рассказал о своей договоренности с бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым перед началом суда. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По словам юриста, все его коллеги, в том числе Пашаев, были удивлены суммой компенсации морального вреда, запрошенной пострадавшим в суде — сначала речь шла о 7,5 миллиона рублей, затем — 7,3 миллиона рублей. Все полагали, что пострадавшему присудят не более 500 тысяч рублей.
Эльман Пашаев, встретившись с Аверцевым в коридоре суда, заявил, что если компенсация окажется более 500 тысяч рублей, то он обещает «утроить сумму и выплатить ее из своего кармана».
Однако, отметил юрист, после того, как его подзащитному присудили миллион рублей, Пашаев от своих слов отказался.
Авария с участием автомобиля Ефремова произошла 8 июня. Артист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель, Сергей Захаров, скончался от полученных травм. 8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. Защита обжаловала приговор.
Последние новости
Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко Найдено опасное последствие заражения коронавирусом Найдено опасное последствие заражения коронавирусом
Комментарии
Общество , Киевский вокзал , Подготовка к учебному году , Компенсации пострадавшим , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тихановской предложили сделку
Тихановской предложили сделку
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
Российскую студентку в борделе за 100 тысяч
Российскую студентку в борделе за 100 тысяч
Азербайджану поставили ультиматум
Азербайджану поставили ультиматум
Видео
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
00:20
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
Происшествия
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
00:46
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
Происшествия
Опубликовано видео строительства БАМ-2
11:53
Опубликовано видео строительства БАМ-2
В мире
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
00:29
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
В мире
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
05:00
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
В мире
Появилось видео подробностей дела Картрайта
01:49
Появилось видео подробностей дела Картрайта
Происшествия
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
01:05
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение