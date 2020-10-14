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Появилось видео мер против COVID в аэропорту

Вадим Дроздов
1 час назад
В Москве сотрудниками полиции продолжают проводится проверки на тему отсутствия у людей средств индивидуальной защиты против коронавирусной инфекции в местах общественного скопления. После московской подземки полицейские проверили аэропорт Шереметьево. Отмечается, что у большинства людей имеются с собой защитные медицинские маски, однако мало, кто носит их правильно. Кто-то держит маску спущенной на лице, а кто-то и вовсе несет ее в кармане. При таком использовании смысла в средствах индивидуальной защиты нет никакого. Но как только человек слышит вопрос полицейского, то сразу же надевает все по правилам.
Общество,Видео,Аэропорт Шереметьево,Москва,
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