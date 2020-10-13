Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Вдова Караченцова назвала «нормальной» пенсию в 150 тысяч рублей

Павел Тиунов
1 час назад
Актриса Людмила Поргина заявила, что была бы не прочь получать по 150 тысяч рублей каждый месяц в качестве пенсии. По словам артистки, она бы тратила деньги на путешествия.
Вдова Караченцова назвала нормальной пенсию в 150 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее, как сообщал «Рамблер», художник Никас Сафронов заявил, что Поргина достойна пенсии в 150 тысяч рублей, как и другие российские пенсионеры, отдавшие жизнь труду на благо страны.
Вдова Николая Караченцова, комментируя резонансное высказывание, подчеркнула, что была бы не против солидной выплаты, которую можно было бы потратить на путешествия по всему миру. Пенсию в 150 тысяч рублей, она назвала "нормальной".
«С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж», - размечталась актриса.
Поргина пояснила, что сегодня не может позволить себе «шиковать», как раньше. При этом она добавила, что «счастье – не в бриллиантах», а в любви и в работе. В пример она привела свою любовь к мужу, ради которого бросила театр.
«В этом и есть смысл жизни – помогать родному тебе человеку. Это любовь», - заявила артистка.
Общество,Николай Караченцов,Людмила Поргина,Никас Сафронов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители