Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Названа коварная особенность коронавируса осенней волны 

Вероника Полынина 56 минут назад
Коронавирус осенней волны «повзрослел» и стал чаще затрагивать лиц старше 65 лет. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА «Новости».
Выступая на конференции «Пандемия 2020», Горелов заявил, что в весеннюю волну коронавируса заражались в основном люди от 20 до 60 лет.

«А вот, к сожалению, осенние сводки говорят о том, что инфекция "повзрослела" и в основном перебросилась на лиц 65+», — констатировал он.

Эпидемиолог напомнил, что пациенты этой возрастной категории тяжелее переносят болезнь.
Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса
По словам Горелова, вирус активно циркулирует и среди молодого трудоспособного населения, и среди детей, которые осенью вновь начали формировать коллективы после периода изоляции и каникул. При этом он подчеркнул, что подъем заболеваемости среди детей не сравним по цифрам с подъемом заболеваемости среди граждан 65+.
Как сообщал «Рамблер», за минувшие сутки в России было зафиксировано максимальное количество случаев заражения коронавирусом с начала пандемии — 13 868 человек. К 13 октября общее количество заражений в РФ перевалило за 1,3 миллиона случаев.
Комментарии 8
Общество , Видео , Александр Горелов , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Nokia воскресила легендарный телефон
Nokia воскресила легендарный телефон
Мошенники сменили тактику: CVC-код больше не нужен
Мошенники сменили тактику: CVC-код больше не нужен
Ушел по-корейски
Ушел по-корейски
Садальский возмутился ценами на тест по коронавирусу
Садальский возмутился ценами на тест по коронавирусу
Видео
Помощница прокурора оттаскала за волосы пенсионерку и попала на видео
00:28
Помощница прокурора оттаскала за волосы пенсионерку и попала на видео
Рыбак столкнулся с опаснейшими акулами мира и попал на видео
00:16
Рыбак столкнулся с опаснейшими акулами мира и попал на видео
Москвичка устроила скандал в такси и попала на видео
00:59
Москвичка устроила скандал в такси и попала на видео
Учитель накричал на школьницу из-за маски и попал на видео
00:59
Учитель накричал на школьницу из-за маски и попал на видео
Стекающая в Москву-реку зеленая вода попала на видео
00:12
Стекающая в Москву-реку зеленая вода попала на видео
Эвакуация Курского вокзала попала на видео
00:10
Эвакуация Курского вокзала попала на видео
Новости Москвы
Едва не ставшая жертвой стрелка 97-летняя старушка попала на видео
00:27
Едва не ставшая жертвой стрелка 97-летняя старушка попала на видео
Происшествия Криминал
Ультиматум Тихановской сравнили с «испорченным воздухом»
01:52
Ультиматум Тихановской сравнили с «испорченным воздухом»
В мире Политика