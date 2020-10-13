Названа коварная особенность коронавируса осенней волны 

Александр Горелов, Коронавирус осенней волны «повзрослел» и стал чаще затрагивать лиц старше 65 лет. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора передает РИА «Новости».

Выступая на конференции «Пандемия 2020», Горелов заявил, что в весеннюю волну коронавируса заражались в основном люди от 20 до 60 лет.

«А вот, к сожалению, осенние сводки говорят о том, что инфекция "повзрослела" и в основном перебросилась на лиц 65+», — констатировал он.

Эпидемиолог напомнил, что пациенты этой возрастной категории тяжелее переносят болезнь.

По словам Горелова, вирус активно циркулирует и среди молодого трудоспособного населения, и среди детей, которые осенью вновь начали формировать коллективы после периода изоляции и каникул. При этом он подчеркнул, что подъем заболеваемости среди детей не сравним по цифрам с подъемом заболеваемости среди граждан 65+.

Как сообщал «Рамблер», за минувшие сутки в России было зафиксировано максимальное количество случаев заражения коронавирусом с начала пандемии — 13 868 человек. К 13 октября общее количество заражений в РФ перевалило за 1,3 миллиона случаев.