Названа коварная особенность коронавируса осенней волны 

Коронавирус осенней волны «повзрослел» и стал чаще затрагивать лиц старше 65 лет. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА «Новости».
Выступая на конференции «Пандемия 2020», Горелов заявил, что в весеннюю волну коронавируса заражались в основном люди от 20 до 60 лет.
«А вот, к сожалению, осенние сводки говорят о том, что инфекция "повзрослела" и в основном перебросилась на лиц 65+», — констатировал он.
Эпидемиолог напомнил, что пациенты этой возрастной категории тяжелее переносят болезнь.
По словам Горелова, вирус активно циркулирует и среди молодого трудоспособного населения, и среди детей, которые осенью вновь начали формировать коллективы после периода изоляции и каникул. При этом он подчеркнул, что подъем заболеваемости среди детей не сравним по цифрам с подъемом заболеваемости среди граждан 65+.
Как сообщал «Рамблер», за минувшие сутки в России было зафиксировано максимальное количество случаев заражения коронавирусом с начала пандемии — 13 868 человек. К 13 октября общее количество заражений в РФ перевалило за 1,3 миллиона случаев.