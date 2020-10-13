Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«А вы говорите, Лексус и Вован»: Норкин поделился «советским пранком» 

Вероника Полынина 1 час назад
Норкин поделился «советским пранком» в эфире НТВ
Фото: РИА Новости
Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин сравнил пранкеров Лексуса и Вована со знаменитым советским композитором Никитой Богословским, который славился своими шутками и розыгрышами.
Норкин рассказал в эфире НТВ байку о том, как Богословский разыграл писателя Виталия Губарева — автора многочисленных рассказов, стихов и пьес о Павлике Морозове.
"Отправлю домой в Юрмалу": Норкин одернул гостя в студии
Однажды Губарев напросился к Богословскому на празднование Нового года. Композитор не хотел его звать и решил разыграть его на вечеринке. Он обратился к знаменитому диктору Юрию Левитану, и тот для него записал якобы правительственной послание о присуждении Сталинской премии в области искусства.
В разгар вечера Богословский включил запись под видом радиотрансляции.

«В области драматургии присудить Губареву Виталию Георгиевичу за пьесу "Павлик Морозов" Сталинскую премию третьей степени», — зачитал Левитан.

Губарев обрадовался, сбегал за дополнительным шампанским, принимал поздравления, а через пару часов Богословский предложил послушать повтор объявления лауреатов премии.

«В области драматургии присудить Губареву Виталию Георгиевичу за пьесу "Павлик Морозов" ничего», — говорилось в повторной трансляции.

Тогда писатель понял, что над ним подшутили, и больше в гости к Богословскому не напрашивался.

«А вы говорите, Лексус и Вован», — заключил Андрей Норкин.

Видео дня. Зек пришел в полицию с крокодилом Гошей и попросился в Сочи
Комментарии
Общество , Андрей Норкин , Виталий Губарев , Юрий Левитан , Никита Богословский , Павлик Морозов , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нагиев задумал покинуть Россию
Нагиев задумал покинуть Россию
Nokia воскресила легендарный телефон
Nokia воскресила легендарный телефон
Познер объяснил санкции за Навального
Познер объяснил санкции за Навального
Полицейский убил кастрировавшего себя транесгендера
Полицейский убил кастрировавшего себя транесгендера
Видео
Помощница прокурора оттаскала за волосы пенсионерку и попала на видео
00:28
Помощница прокурора оттаскала за волосы пенсионерку и попала на видео
Рыбак столкнулся с опаснейшими акулами мира и попал на видео
00:16
Рыбак столкнулся с опаснейшими акулами мира и попал на видео
Москвичка устроила скандал в такси и попала на видео
00:59
Москвичка устроила скандал в такси и попала на видео
Учитель накричал на школьницу из-за маски и попал на видео
00:59
Учитель накричал на школьницу из-за маски и попал на видео
Стекающая в Москву-реку зеленая вода попала на видео
00:12
Стекающая в Москву-реку зеленая вода попала на видео
Эвакуация Курского вокзала попала на видео
00:10
Эвакуация Курского вокзала попала на видео
Новости Москвы
Едва не ставшая жертвой стрелка 97-летняя старушка попала на видео
00:27
Едва не ставшая жертвой стрелка 97-летняя старушка попала на видео
Происшествия Криминал