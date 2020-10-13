Норкин поделился «советским пранком» в эфире НТВ

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Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин сравнил пранкеров Лексуса и Вована со знаменитым советским композитором Никитой Богословским , который славился своими шутками и розыгрышами.

Однажды Губарев напросился к Богословскому на празднование Нового года. Композитор не хотел его звать и решил разыграть его на вечеринке. Он обратился к знаменитому диктору Юрию Левитану , и тот для него записал якобы правительственной послание о присуждении Сталинской премии в области искусства.

В разгар вечера Богословский включил запись под видом радиотрансляции.

«В области драматургии присудить Губареву Виталию Георгиевичу за пьесу "Павлик Морозов" Сталинскую премию третьей степени», — зачитал Левитан.

Губарев обрадовался, сбегал за дополнительным шампанским, принимал поздравления, а через пару часов Богословский предложил послушать повтор объявления лауреатов премии.

«В области драматургии присудить Губареву Виталию Георгиевичу за пьесу "Павлик Морозов" ничего», — говорилось в повторной трансляции.

Тогда писатель понял, что над ним подшутили, и больше в гости к Богословскому не напрашивался.