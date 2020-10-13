Греция продлила ограничения для въезда россиян

Греция стала разрешать въезд до 500 граждан России в неделю с 7 сентября. Первое решение действовало по 21 сентября, затем его продлевали до 5 октября и до 12 октября. При этом прямых авиарейсов между Россией и Грецией не было, решение было фактически формальным.