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Греция продлила ограничения для въезда россиян

Праймиещё 5
1 час назад
Власти Греции продлили до 25 октября разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель или документов, в которых определено их временное место жительства в стране.
Греция продлила ограничения для въезда россиян
Фото: © fotolia.com/ Tkachuk© fotolia.com/ Tkachuk
Соответствующее решение опубликовало управление гражданской авиации Греции.
"Сообщается о продлении до 25 октября 2020 года директивы по воздушному транспорту для России (постоянные жители), которая предусматривает въезд только с отрицательным результатом теста на COVID-19 в аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона, максимум 500 пассажиров в неделю. В любом случае прибывшие в Грецию постоянные жители России должны будут повторно сдавать выборочные тесты на COVID-19", — говорится в сообщении управления.
Все прибывающие пассажиры обязаны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.
Греция стала разрешать въезд до 500 граждан России в неделю с 7 сентября. Первое решение действовало по 21 сентября, затем его продлевали до 5 октября и до 12 октября. При этом прямых авиарейсов между Россией и Грецией не было, решение было фактически формальным.
Общество,Россия,Греция,
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