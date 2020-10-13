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Милонов призвал «окончательно и бесповоротно» решить проблему 31 декабря 

Национальная Служба Новостей 28 минут назад
Милонов призвал решить проблему 31 декабря
Фото: РИА Новости
Заливная рыба сама себя не приготовит, а ещё ведь надо и ёлку нарядить, отметил в эфире НСН депутат Госдумы.
Почти половина россиян (48%) поддерживает предложения Минтруда сделать 31 декабря выходным днем. Такие данные представил ВЦИОМ. Согласно проведенному опросу, против выходного 31 декабря выступили 14% опрошенных. Более чем трети (36%) респондентов этот вопрос безразличен.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН горячо поддержал инициативу Минтруда.

«Минусов у нее никаких. Плюсы в этом решении только для торговцев алкоголем и бизнеса в целом. Они за этот день заработает столько, сколько за неделю в другое время. С другой стороны, говоря о людях, которые ходят на работу, в офис, для них этот день обязательно должен быть выходным. Нужно просто принять федеральный конституционный закон о статусе 31 декабря, чтобы окончательно, навсегда положить конец нелепым дискуссиям насчет рабочего дня 31 декабря. Он не должен быть рабочим. Никто не должен зариться на наш законный, положенный нам день. Понимаете, заливная рыба не может быть приготовлена за два часа. Елку нарядить, с детьми погулять. Это должно быть окончательно и бесповоротно: 31 декабря — выходной!» — заявил Милонов.

По данным ВЦИОМ, работают полный рабочий день 31 декабря 27% россиян. Еще 21% работает неполный рабочий день. Более чем у трети россиян (37%) это зависит от графика. Не работают в этот день 14% участников опроса.
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Комментарии
Общество , Елка , Виталий Милонов , Минтруд , Госдума , ВЦИОМ
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