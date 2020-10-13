Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса 

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По данным Роспотребнадзора, противопоказаниями для введения вакцины от коронавируса, разработанной «Вектором», являются тяжелые формы аллергии, новообразования, а также острые инфекционные, неинфекционные и хронические заболевания. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщал «Рамблер», за минувшие сутки в России было зафиксировано максимальное количество случаев заражения коронавирусом с начала пандемии — 13 868 человек.

По данным Роспотребнадзора, противопоказаниями для применения вакцины от коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», являются гиперчувствительность к компонентам препарата, иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования.

Также прививку не стоит делать россиянам, имеющим тяжелые формы аллергии и осложнения на предыдущее введение вакцины.

«Противопоказаниями также являются: острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии», — пояснили ведомстве.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что при нетяжелых ОРВИ вакцинацию проводят после нормализации температуры