Познер раскритиковал россиян за «почитание барина»

Телеведущий Владимир Познер подверг критике отношение некоторых россиян к начальству. В реплике в конце передачи Первого канала «Познер» журналист заметил у людей привычку «почитать барина», которая так и не ушла за десятилетия. Фрагмент опубликован на сайте телеканала.

Он рассказал, как однажды, приехав поиграть в теннис в Лужники, не мог пройти к зданию, так как путь преграждал автомобиль. Ведущий заметил знак, запрещающий стоянку.

«Я подошел к водителю и говорю: "Почему вы тут стоите? Там же написано, что стоять нельзя", он как-то так виновато улыбается и отвечает: "Да я жду шефа"», — пересказал Познер.

По его словам, водитель в итоге вышел из салона и, узнав журналиста, смущенно добавил: «Ну, Владимир Владимирович, у нас так в России…». «Я думаю, что если бы он сказал: "Я жду барина", то тоже было бы абсолютно понятно», — заметил ведущий.

Внутреннее ощущение некоторого преклонения перед начальством никуда не ушло и после 70 с лишним лет советской власти и еще почти 30 лет новой России, уверен Познер. Он также посчитал, что в России вряд ли кто-то подойдет и сделает замечание, хотя в Англии, Франции или Германии люди бы еще и вызвали полицию из-за нарушителя.

«Мне хочется дождаться того дня, когда вот этого внутреннего ощущения "Я барина жду" — не будет у людей. Я вряд ли доживу до этого дня, но надеюсь, что вы — доживете», — заключил журналист.

Ранее Владимир Познер рассказал о своем отношении к истории и практике демократии в России. По его мнению, россияне не менее способны жить при реальной демократии, чем какие-либо другие.