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Депутат Госдумы назвал три условия, при которых Россия избежит карантина

РИА Новости
18 минут назад
Глава комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Дмитрий Морозов назвал в беседе с порталом ura.ru три условия, при которых сократится рост заболеваемости коронавирусом, и Россия сможет избежать повторного введения жесткого карантина.
Россиянам озвучили три условия введения карантина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Во-первых, по мнению парламентария, крайне важно, чтобы люди добросовестно соблюдали меры профилактики, а именно носили маски, соблюдали дистанцию, мыли руки и пользовались антисептиком.
"Важна гражданская ответственность всех жителей, каждый должен соображать", — подчеркнул Морозов.
Также депутат выразил мнение, что проведение вакцинации от COVID-19 среди групп риска положительно скажется на ситуации с эпидемией в стране, сократив заболеваемость COVID-19.
Последним условием Морозов выделил сохранение баланса между подхватившими коронавирусную инфекцию и теми, кто болеет другими заболеваниями.
Всего в России с начала эпидемии выявлено 1 312 310 случаев COVID-19. Выздоровело боле миллиона пациентов, умерли 22 722 человек. За последние сутки в стране выявлено 13 592 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Общество,Политика,Дмитрий Морозов,Госдума,Россия,
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