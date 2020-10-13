Гражданину России на территории страны заграничный паспорт разрешено применять в тех случаях, когда требуется только удостоверить конкретное лицо, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова

Так, закон позволяет применять загранпаспорт для идентификации личности по требованию сотрудника полиции. То есть загранпаспорт разрешается использовать вместо обычного в тех случаях, когда возникает необходимость сверить человека по фотографии. Этого бывает достаточно, так как документ содержит следующую информацию: фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, порядковый номер, объясняет она.