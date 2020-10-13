Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Эксперт рассказал, зачем нужен загранпаспорт на территории России 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Гражданину России на территории страны заграничный паспорт разрешено применять в тех случаях, когда требуется только удостоверить конкретное лицо, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.
Так, закон позволяет применять загранпаспорт для идентификации личности по требованию сотрудника полиции. То есть загранпаспорт разрешается использовать вместо обычного в тех случаях, когда возникает необходимость сверить человека по фотографии. Этого бывает достаточно, так как документ содержит следующую информацию: фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, порядковый номер, объясняет она.
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Семья в Кузбассе похоронила "живого дедушку" с коронавирусом Семья в Кузбассе похоронила "живого дедушку" с коронавирусом В Афинах напали на Михаила Саакашвили В Афинах напали на Михаила Саакашвили
Общество , Видео , Наталия Пшеничникова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские фитнес-клубы захлестнула загадочная череда смертей
Российские фитнес-клубы захлестнула загадочная череда смертей
Мошенники сменили тактику: CVC-код больше не нужен
Мошенники сменили тактику: CVC-код больше не нужен
Самойлову выгнали из магазина из-за инвалидного кресла
Самойлову выгнали из магазина из-за инвалидного кресла
Москву ждут новые ограничения. Названы сроки
Москву ждут новые ограничения. Названы сроки
Видео
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
00:26
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
Стало известно состояние жившей в шкафу девочки
02:15
Стало известно состояние жившей в шкафу девочки
Происшествия
Девушка пришла на работу к бойфренду в свадебном платье и попала на видео
00:17
Девушка пришла на работу к бойфренду в свадебном платье и попала на видео
Опубликовано видео обстрела полицейского участка в пригороде Парижа
00:54
Опубликовано видео обстрела полицейского участка в пригороде Парижа
Погоня силовиков с автоматами за протестующими в Минске попала на видео
00:41
Погоня силовиков с автоматами за протестующими в Минске попала на видео
Ким Чен Ын прослезился и попал на видео
02:41
Ким Чен Ын прослезился и попал на видео
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
01:16
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
Происшествия В мире
СОБР направили на поимку расстрелявшего людей на остановке
00:14
СОБР направили на поимку расстрелявшего людей на остановке
Происшествия Другое
Армения рассказала о потерях в Карабахе
00:43
Армения рассказала о потерях в Карабахе
Армия
Вода в Москве-реке стала ярко-зеленой
00:12
Вода в Москве-реке стала ярко-зеленой
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение