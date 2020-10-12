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«Опасная игра»: Соловьев сделал предупреждение Азербайджану 

Мария Иванова 31 минуту назад
Соловьев сделал предупреждение Азербайджану
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев предупредил, что власти Азербайджана столкнутся с последствиями из-за уголовного дела против российского журналиста Семена Пегова. Об этом он написал в своем Telegram-канале
Как сообщал «Рамблер», в Азербайджане против Пегова, автора Telegram-канала WarGonzo, возбудили уголовное дело о призывах к терроризму, антигосударственных призывах и незаконном пересечении границы. Ранее Пегов отправился освещать обострившийся конфликт в Нагорном Карабахе.
В Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что Пегов публиковал видео с армянскими добровольцами, чтобы поддержать «режим» в Нагорном Карабахе, просил россиян поддерживать Армению, а также призывал нарушать территориальную целостность Азербайджана.
Соловьев предположил, что дело стало ответом на проверку, которую начал Следственный комитет (СК) России в отношении Садата Гулиева. Гулиев писал, что «надеется, что Пегов будет уничтожен». В СК решили проверить его слова на возбуждение ненависти либо вражды.

«Это ответ на проверку нашими органами Садата, «надеющегося» на то что Семена убьют? Опасную игру затевают. Очень. С далеко идущими последствиями», — заявил Соловьев.

Комментарии 1
Общество , Владимир Соловьев , Семен Пегов , СКР , Азербайджан
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