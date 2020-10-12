Умер Александр Панкин

Художник Александр Панкин , один из представителей "другого искусства", умер в Москве в понедельник в возрасте 82 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе галереи pop/off/art.

"С прискорбием сообщаем вам, что сегодня, 12 октября, на 83-м году жизни, скончался классик отечественного искусства, один из представителей "другого искусства" Александр Панкин. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Федоровича", — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что художник работал до последних дней своей жизни. "В своих работах он развивал взаимодействие между наукой, современным искусством и технологиями новых медиа: его новаторские художественные приемы во многом способствовали формированию эстетической формы отечественного sciеnce art", — сказали в галерее.

Александр Панкин родился 27 марта 1938 года в Москве в семье инженера-строителя, владевшего акварельной техникой и ставшего первым учителем художника. В 1963 году он окончил Московский архитектурный институт, параллельно занимаясь изобразительным искусством. С 1971 был членом Союза архитекторов России. В 1970-х — начале 1980-х работал в студии "Новая реальность".

С начала 1990-х годов Панкин занимался изобразительной программой "Малевич и визуальной мышление", а в дальнейшем — "мета-абстракция" в живописи, графике, объекте и инсталляции, посвященной реализации математических объектов в пространстве искусства. У художника прошло более 30 персональных выставок, в том числе в Московском музее современного искусства (2019, Москва) и в галерее pop/off/art (2014, Москва). Работы Панкина находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного центра современного искусства, а также в ряде региональных музеев России, отечественных и зарубежных частных собраниях.