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«Орал как резаный»: сосед Лобкова рассказал о госпитализации журналиста 

News.ru 1 час назад
«Орал как резаный»: подробности госпитализации Лобкова
Фото: ТАСС
Сосед, который вызвал скорую Павлу Лобкову, рассказал подробности его госпитализации. Журналиста увезли в НИИ Склифосовского в ночь на 12 октября с черепно-мозговой травмой.

Он орал как резаный. И хотя с Павлом я не разговариваю лет 15-16, остаться равнодушным не смог — я же чеченец. Кроме меня ни один жилец не подумал пошевелиться, — поделился в беседе с «Московским Комсомольцем» житель дома в Оружейном переулке.

Когда медики и полицейские постучались к Лобкову в дверь, сосед также вышел на лестничную площадку. По его словам, ведущий телеканала «Дождь» вёл себя странно, а голова была окровавлена. Кроме самого хозяина в квартире никого не было.
По некоторым данным, журналист был в состоянии алкогольного опьянения, писал NEWS.ru.
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Общество , Происшествия , Павел Лобков , Московский комсомолец
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