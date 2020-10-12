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Фестиваль участников форума «Таврида» пройдет в Москве 

Москва24 1 час назад
Фестиваль участников форума «Таврида» пройдет в Москве
Фото: vk.com/tavrida_art
В Москве пройдет фестиваль "Таврида Арт Moscow". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов форума.
На мероприятии, которое состоится с 21 по 26 октября, соберутся участники форума со всех регионов страны, резиденты арт-кластера, молодые деятели культуры и искусства, представители компаний — лидеров в сфере креативных индустрий, а также команды арт-резиденций.
Отмечается, что в первые дни фестиваля участники встретятся на лекциях с представителями крупных компаний в сфере креативных индустрий. Они будут заняты поиском путей интеграции творческих практик в корпоративное и государственное управление.
Конференция креативных индустрий с участием творческих предпринимателей пройдет 24–25 октября. Участники обсудят тренды в экономическом, социальном и инфраструктурном развитии городов и регионов страны. Также 25 октября на сцене Цифрового делового пространства состоится шоу резидентов арт-кластера "Таврида".

"В завершение фестиваля впервые состоится церемония вручения премии "Легенды Тавриды" — премии-признания, учрежденной молодыми деятелями культуры и искусств для своих мэтров, наставников, учителей. Презентация премии и награждение победителей пройдет в Московском театре Олега Табакова. Гостями, спикерами, экспертами фестиваля станут известные российские исполнители, деятели культуры и фрешмены арт-кластера "Таврида", — сообщили в пресс-службе.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. В прошлом году мероприятие перенесли на площадку, расположенную недалеко от Судака. В этом году форум открылся 10 июля и продлился до 10 октября.
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Общество , Новости Москвы , Олег Табаков
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