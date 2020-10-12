Вирусолог пристыдил россиян из-за лени носить маски 

Готовность России к новым вспышкам заболеваний коронавирусом и наличие коек в больницах не спасёт от второй волны. Людям нужно больше соблюдать введённые ограничения. Об этом Общественной службе новостей заявил вирусолог, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев

Напомним, в Кремле сообщили, что не видят оснований для введения локдауна на территории страны из-за продолжения распространения коронавирусной инфекции. По словам властей, в больницах готовы дополнительные койки и всё необходимое для быстрого излечения новых инфицированных.

По словам Виктора Зуева, медицина действительно способна справиться с увеличением числа заболевших. Несмотря на это, считает он, нужно строго следить и соблюдать введённые правила.

Поглядите на Китай: на 1,5 миллиарда всего 12 заболевших за вчерашний день

«Я абсолютно уверен, что наша медицина справится с появлением новых заболевших. В этом я не сомневаюсь ни секунды. У нас даже президент страны говорил, что развёрнуты койки и подготовлены аппараты ИВЛ впрок. Куда лучше? Много разговоров пустых о том, что людям негде лежать, что нет коек. Я в этом спокоен. Нужно стараться болеть меньше — это другое дело. Носить маски, не лезть в кучу. Можете посидеть — посидите дома. Равняйтесь на Китай. Есть же примеры. Если бы требовали чего-то невыполнимого. Например, подняться на 20 метров и пролететь. Это, я понимаю, трудно выполнимая задача. А поглядите на Китай. На 1,5 миллиарда знаете сколько заболевших за прошлый день? Всего 12. Это постыдный пример для нас. А мы начинаем «Я устал от масок». Прямо ужас какой! Курам на смех такие заявления», — говорит он.

Ранее появилась информация, что 12 октября число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России выросло на 13 592. Рекорд был зафиксирован днем ранее, 11 октября — 13 634.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила РИА Новости, что Россия выйдет на плато по коронавирусной инфекции в течение следующих 10-20 дней.

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