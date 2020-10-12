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На грани бедности: Андрей Ургант пожаловался на нехватку денег 

News.ru 1 час назад
На грани бедности: Ургант пожаловался на жизнь
Фото: News.ru
Актёр и телеведущий Андрей Ургант в интервью NEWS.ru признался, что ему практически не хватает денег на жизнь из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

В плане ограничений я четыре месяца дома просидел. У меня не было ни спектаклей, ни концертов, ни корпоративных вечеров, ни дней рождений, ни свадеб, ничего — чем я раньше зарабатывал деньги. Поэтому деньги сейчас заканчиваются. Я ещё помогаю дочери, которая живёт с двумя детьми одна. Сейчас я нахожусь на грани бедности. Так что если не моя надежда на моего сына [телеведущего Ивана Урганта], я бы спокойно мог предположить, что мне придётся голодать, — сказал Ургант.

Кроме того, Ургант старший пожаловался, что у него нет заказов на декабрьские корпоративы, хотя годом ранее весь месяц уже был расписан заранее.
Ранее отечественные звёзды пожаловались, что опасаются остаться без традиционного новогоднего заработка — корпоративов. Из-за непонятной ситуации, связанной с ограничениями из-за COVID, люди не планируют праздники на декабрь, а значит и заказов у артистов нет.
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Комментарии
Общество , Шоу-бизнес , Иван Ургант , Андрей Ургант
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