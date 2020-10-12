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Григорий Бочаров умер от коронавируса 

Артём Кульша 1 час назад
Российский актер умер от коронавируса
Фото: Соцсети
Певец Григорий Бочаров скончался. Об этом сообщает «Ура.ру».
65-летний Бочаров, как сообщал «Рамблер», — Заслуженный артист России, участник оркестра «Малахит». На прошлой неделе стало известно, что он болен корнавирусной инфекцией COVID-19 и находится в больнице с 35-процентным поражением легких. Сегодня стало известно, что он умер.

«Гриша был веселым человеком, прекрасным рассказчиком. Мы с ним записали десятки песен», — рассказал журналист Сергей Смирнов.

Бочаров был выпускником Российского института театрального искусства (ГИТИС), солистом-вокалистом ансамбля «Вечерний звон», режиссером и ведущим концертов и праздничных мероприятий. Он выпустил альбом «Черный ворон» с романсами и русскими народными песнями в современной обработке, а также альбом, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
"Я умер. Смотри почту": Марк Эльяш покончил с собой
В мае от коронавирусной инфекции на 69-м году жизни умер бывший министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин. Он возглавлял Минэнергетики в ноябре 1991 — мае 1992-го, в августе-ноябре 1991 года Лопухин занимал должность заместителя министра экономики РСФСР, а в 1992-м — внештатного советника председателя правительства России по вопросам международного экономического сотрудничества и топливно-энергетического комплекса.
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Общество , Владимир Лопухин , Сергей Смирнов , Григорий Бочаров , Правительство РФ , Минэнерго
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