Российский актер умер от коронавируса

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65-летний Бочаров, как сообщал «Рамблер», — Заслуженный артист России , участник оркестра «Малахит». На прошлой неделе стало известно, что он болен корнавирусной инфекцией COVID-19 и находится в больнице с 35-процентным поражением легких. Сегодня стало известно, что он умер.

«Гриша был веселым человеком, прекрасным рассказчиком. Мы с ним записали десятки песен», — рассказал журналист Сергей Смирнов.

Бочаров был выпускником Российского института театрального искусства (ГИТИС), солистом-вокалистом ансамбля «Вечерний звон», режиссером и ведущим концертов и праздничных мероприятий. Он выпустил альбом «Черный ворон» с романсами и русскими народными песнями в современной обработке, а также альбом, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне.