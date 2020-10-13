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Мишустин определил категории граждан, имеющих право на льготные лекарства 

ТК «Звезда» и ещё 5 27 минут назад
Кому доступны льготные лекарства в РФ
Фото: ALEXEY BYCHKOV Global Look Press
Отвечать за ведение федерального регистра данных категорий граждан поручено Министерству здравоохранения РФ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании федерального регистра граждан, которые имеют право на льготные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Как сообщается на сайте кабинета министров, он заработает с 2021 года.
В регистр будет внесена информация о федеральных и региональных льготниках, в том числе будет содержаться сведения о количестве данных граждан, их диагнозе и категории заболеваний, и обеспеченности каждого из них лекарствами.

«Единый список позволит вовремя планировать закупки и отслеживать остатки медикаментов, а главное — контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объеме», — отметили в кабмине.

Регистр будет постоянно обновляться. Предоставлять информацию по региональным сегментам в него поручено местных органам здравоохранения, а отвечать за ведение списка будет Минздрав РФ.
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Общество , Политика , Михаил Мишустин , Минздрав РФ
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