Родственники чеченского блогера извинились перед Кадыровым

Родственники проживающего в Австрии чеченского блогера Сайд-Хусейна Магомадова, который выступал с критикой чеченских властей, записали видеообращение. В своем выступлении, опубликованном в оппозиционном Telegram-канале ADAT1, они прокляли блогера и извинились перед главой республики Рамзаном Кадыровым

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Герои видео назвали своего родственника грязным существом. По их словам, к записи ролика их никто не принуждал, они были вынуждены сделать это, чтобы выразить несогласие с заявлениями Магомедова. Мужчина, представившийся родным братом блогера, заявил, что тот якобы страдает от психических расстройств. Он также отметил, что Магомедов вырос за пределами Чечни и не имеет представления о ситуации в республике. Выступавший попросил «помочь добраться» до блогера.

Родственники также попросили прощения у Кадырова за публичную деятельность Магомедова.

В начале сентября в сети появилось видео, на котором запечатлены извинения и истязания 19-летнего модератора оппозиционного Telegram-канала Салмана Тепсуркаева. На кадрах он говорит, что наказывает себя за деятельность и передает эстафету администраторам 1ADAT. «Новая газета» сообщала, что есть доказательства того, что Тепсуркаев был похищен жителями республики. По ее данным, он находился на базе СОБР «Терек» в Грозном. Позднее отец Тепсуркаева Ширвани записал два видеообращения. Он заявил, что еще несколько лет назад отрекся от сына из-за его непослушания, а также не имеет претензий к властям Чечни.