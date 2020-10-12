"Мне больно": дочь Пескова довели до слез

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В серии роликов, опубликованных в сториз, запечатлены разные этапы урока. На одной записи девочка стоит у станка, выполняя плие, на другом – преподаватель помогает ей растянуться. Пока Надя сидит в продольном шпагате, педагог стоит на ноге у ребенка, при этом насильно наклоняя ее вперед.

«Больно», - произносит девочка, расплакавшись.

Навка, комментируя занятие, отметила, что «без труда и слез не бывает результатов». Фигуристка также добавила, что если бы сама не прошла через подобное, то не смогла бы спокойно смотреть на урок.

«Без труда не выловишь и рыбку из пруда», - написала она.

В одном из последних сториз Навка попросила шестилетнюю дочь сесть на шпагат, подчеркнув при этом, что девочке не удалось бы этого добиться без мучений.