«Это „п…ц-п…ц“: Собчак накинулась на журнал

Ксения Собчак в своем Telegram-канале нецензурно прокомментировала призыв журнала Vogue к американцам голосовать за кандидата в президенты Джо Байдена. Журналистка посчитала неприемлемой прямую предвыборную агитацию в популярном издании.
Речь идет о посте в официальном аккаунте Vogue в Instagram. На фото изображена американская модель Хейли Бибер в майке с надписью Biden. В публикации говорится, что журнал выпускает вещи, разработанные 19 лучшими стилистами, в поддержку кандидата в президенты Джо Байдена. Читателей призвали приобретать мерч по прикрепленной ссылке.
«Мода — это политика», — говорится в сообщении.
Ксения Собчак, комментируя инициативу Vogue, заявила, что сложившаяся ситуация — это «п…ц-п…ц» (капец-капец — прим. ред.).
«Журнал ВОГ, да Карл, ВОГ (!) размещает пост с призывом голосовать за Байдена и пишет Голосуйте! О…ть (Офигеть — прим. ред.)», — написала журналистка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Ранее, как сообщал «Рамблер», Джо Байден назвал своего соперника по выборам в президенты США, действующего главу Белого дома Дональда Трампа, «щенком Путина».