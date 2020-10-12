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«П…ц»: Собчак накинулась на журнал Vogue 

Павел Тиунов 1 час назад
«Это „п…ц-п…ц“: Собчак накинулась на журнал
Фото: ТАСС
Ксения Собчак в своем Telegram-канале нецензурно прокомментировала призыв журнала Vogue к американцам голосовать за кандидата в президенты Джо Байдена. Журналистка посчитала неприемлемой прямую предвыборную агитацию в популярном издании.
Речь идет о посте в официальном аккаунте Vogue в Instagram. На фото изображена американская модель Хейли Бибер в майке с надписью Biden. В публикации говорится, что журнал выпускает вещи, разработанные 19 лучшими стилистами, в поддержку кандидата в президенты Джо Байдена. Читателей призвали приобретать мерч по прикрепленной ссылке.

«Мода — это политика», — говорится в сообщении.

Ксения Собчак, комментируя инициативу Vogue, заявила, что сложившаяся ситуация — это «п…ц-п…ц» (капец-капец — прим. ред.).

«Журнал ВОГ, да Карл, ВОГ (!) размещает пост с призывом голосовать за Байдена и пишет Голосуйте! О…ть (Офигеть — прим. ред.)», — написала журналистка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Ранее, как сообщал «Рамблер», Джо Байден назвал своего соперника по выборам в президенты США, действующего главу Белого дома Дональда Трампа, «щенком Путина».
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Общество , Шоу-бизнес , Джозеф Байден , Ксения Собчак , Дональд Трамп
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