«Это „п…ц-п…ц“: Собчак накинулась на журнал

Речь идет о посте в официальном аккаунте Vogue в Instagram. На фото изображена американская модель Хейли Бибер в майке с надписью Biden. В публикации говорится, что журнал выпускает вещи, разработанные 19 лучшими стилистами, в поддержку кандидата в президенты Джо Байдена. Читателей призвали приобретать мерч по прикрепленной ссылке.