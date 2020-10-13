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Специалисты проверили качество сухих детских каш 

Вечерняя Москва и ещё 1 34 минуты назад
Специалисты проверили качество сухих детских каш
Фото: pexels.com / Daria Shevtsova
Специалисты Роскачества проанализировали не требующие варки сухие детские безмолочные каши. Эксперты проверили 23 образца: 14 — гречневых каш и 9 — многозерновых.
Продукцию исследовали по 451 показателю качества и безопасности. Особое внимание специалисты уделили соответствию маркировки. Кроме того, безмолочные каши были исследованы на наличие в них лактозы. Поскольку у некоторых детей есть аллергия на лактозу, этот показатель довольно важен. Эксперты не обнаружили лактозу ни в одном из исследованных товаров.
Также специалисты выяснили, что производители не используют в сухих детских безмолочных кашах пальмовое масло и другие растительные жиры. В составе продукции имеются необходимые витамины и микроэлементы. Исследованная каша не содержит тяжелых металлов, радионуклидов, патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы, дрожжи, листерии, плесени. Вся информация в маркировке безмолочных сухих детских каш соответствует действительности.
Согласно полученным результатам, продукция 15 брендов соответствует не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества. При этом каши десяти торговых марок могут претендовать на российский знак качества.
Среди товаров, вошедших в рейтинг, детская гречневая каша Bebi Premium, многозерновая каша из пяти злаков Heinz, низкоаллергенная гречневая каша Heinz, мультизлаковая каша «Пять злаков» Nestle, гипоаллергенная гречневая каша Nestle, злаковая каша «Беби Ситтер», каша безмолочная «Винни» «Семь злаков» с пребиотиками, безмолочная каша «Умница» «Семь злаков», безмолочная мультизлаковая каша «ФрутоНяня», гречневая каша «ФрутоНяня» «Первый выбор».
У четырех брендов нашли нарушения по показателю «массовая доля влаги». Иными словами, сухую смесь можно назвать отсыревшей, что, конечно, говорит о проблемах с качеством. Несоответствия по количеству растительного белка в составе продукции обнаружили у шести торговых марок.

— Сухие детские каши лучше, чем домашние, потому что производитель старается улучшить общее качество продукта, — комментирует врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. — Как правило, каши дополнительно витаминизируют, добавляют витамины и микроэлементы. Если вы посмотрите на упаковку детской каши, как правило, там будет заявлен еще набор полезных дополнительных компонентов. В домашних условиях мама чем-то обогатить кашу не может. Сравнивать детские и промышленные каши с точки зрения качества не совсем корректно. Все, что лежит на полках, соответствует стандартам, а они в детском питании жесткие.

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