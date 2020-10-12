Как маски приводят к конфликтам в магазинах

С тех пор как заболеваемость COVID-19 пошла в рост, множество торговых точек по всей стране получили штрафы за несоблюдение требований санитарного законодательства и постановления правительства. Однако жители столицы и регионов не понимают, зачем нужны такие проверки. При этом сами покупатели могут ходить по торговому залу без маски, и лишь уже на кассе их отказываются обслуживать, пожаловались они «Газете.Ru».

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Москве приостановили деятельность нескольких десятков магазинов торговых сетей «Перекресток», «Магнолия» и «Пятерочка» за нарушение перчаточно-масочного режима. Под удар попала и парфюмерная сеть «Л'Этуаль» — только за первую неделю проверок закрылась 31 торговая точка. Штрафы получили также театры и стадионы.

В регионах схожая ситуация, многие магазины не соблюдают установленный порядок, за которым следят не только сотрудники Роспотребнадзора , но и народные дружины.

Как пояснил «Газете.Ru» директор союза независимых сетей России Сергей Кузнецов , если магазин закрывают из-за отсутствия масок у посетителей, торговля, конечно, страдает. При этом если магазин не сетевой, это означает, что бизнес и вовсе прекращается на некоторое время.

«Проверяет не только Роспотребнадзор, но и другие надзорные органы. Они приходят внезапно — никто никого не предупреждает. Смотрят маски и у персонала, и на покупателях. Смотрят разметку на полу. Есть простые правила: наличие масок, перчатки, разметки. Это относится не только к организации торговли, а ко всем структурам. Конечно, сотрудники органов не ходят за каждым посетителем и не смотрят, соблюдает ли он социальную дистанцию.

Но в данном случае наличие разметки — это обязанность магазина. Магазины принимают все необходимые меры: информируют посредством громкой связи, что надо соблюдать дистанцию, просят, обращаются к покупателям», — отметил он.

Россияне, однако, этим недовольны — они считают, что действиями проверяющих органов якобы нарушаются их конституционные права, ведь при проверке магазина штрафуют и самих покупателей.

«Это просто глупость какая-то. Если у меня нет маски, то я не могу зайти в магазин. Что делать, если мне ее надо купить, а я не могу, потому что маски нет. Причем те, что дают в магазинах — это просто тряпка с дырками для ушей», — возмущается жительница Москвы Ольга.

Она добавила, что в разных торговых точках свои правила. Где-то покупатели могут гулять по торговому залу без средств индивидуальной защиты, но продавать товар им отказываются. При этом на входе пускают даже тех, кто болен.

«Вот вчера зашла за продуктами и идет мужчина: без маски, перчаток, кашляет на весь магазин, хоть бы кто подошел и сказал ему прикрыться. Только на кассе предложили купить маску или прикрыться тряпочкой для формальности. Мне непонятен подход. Нужно либо реально контролировать, либо уже отстать от народа», — рассуждает Ольга.

О такой же проблеме рассказала и жительница Ростова-на-Дону Наталья, отметив, что в городе уже месяц как введен строгий контроль за наличием маски. По ее словам, во многих магазинах нет защитных экранов либо их выставляют только тогда, когда ожидается проверка, а сами продавцы хамят покупателям, если они без средств индивидуальной защиты.

«При этом она сидит — и маска у нее на подбородке. Видела ситуацию, когда продавцы, которых, видимо, уже наказали за это, выглядывали из-за покупателей, ища взглядом начальство. Она только заметила — и натянула маску чуть ли не на глаза», — рассказывает ростовчанка.

Продавщица одного из магазинов крупной торговой сети не согласилась с такими обвинениями. Она отметила, что сама лично всегда надевает маску, поскольку боится заболеть, а те ,кто приспускает, просто дышат, поскольку многие задыхаются. При этом руководство не контролирует соблюдение санитарных мер, а маски, санитайзеры и кварцевые лампы выставляет только утром и в обед, поскольку именно тогда может прийти проверка.

«Моя знакомая из торговой точки, которую закрыли, рассказывала, что как только вышло постановление о приостановке работы, начальники собрали их всех и устроили скандал. В итоге обвинили рядовых сотрудников и сильно оштрафовали, хотя, если посмотреть по камерам, все соблюдали правила», — жалуется собеседница издания.

Она добавила, что самое сложное на данный момент — это не сидеть в маске, а терпеть хамство клиентов. По ее словам, многие, особенно мужчины, возмущаются и кричат о своих правах, а когда их просят прикрыть рот салфеткой, раздражаются куда больше.