Грузовой автомобиль в Новосибирске перевозил незакрытые мусорные пакеты. В результате из мешков выпали использованные медицинские маски.
Инцидент произошёл на улице Фрунзе. Об этом журналистам NGS.ru рассказала местная жительница.
Маски с COVID летают по городу. Пока ехали минуты три за ним (грузовиком, — NEWS.ru), маски вылетали постоянно. Потом мы его обогнали, — рассказала она.
Женщина также прислала видеозапись.
Ранее, как писал NEWS.ru, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, почему он не приемлет возвращение жёстких ограничений по коронавирусу. Эти меры привели к росту смертности из-за опосредованных коронавирусом болезней — гиподинамии, хронического и психического стресса.