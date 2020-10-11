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«Маски с COVID летают по городу»: мусор выпал из грузовика в Новосибирске

News.ru
31 минуту назад
Грузовой автомобиль в Новосибирске перевозил незакрытые мусорные пакеты. В результате из мешков выпали использованные медицинские маски.
Инцидент произошёл на улице Фрунзе. Об этом журналистам NGS.ru рассказала местная жительница.
Маски с COVID летают по городу. Пока ехали минуты три за ним (грузовиком, — NEWS.ru), маски вылетали постоянно. Потом мы его обогнали, — рассказала она.
Женщина также прислала видеозапись.
Ранее, как писал NEWS.ru, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, почему он не приемлет возвращение жёстких ограничений по коронавирусу. Эти меры привели к росту смертности из-за опосредованных коронавирусом болезней — гиподинамии, хронического и психического стресса.
Общество,Видео,Геннадий Онищенко,Новосибирский городской сайт,Фрунзе,Новосибирск,
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