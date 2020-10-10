«В России могут вспыхнуть пять Карабахов»

"Что мы видим? 20 лет с лишним лет переговоров, миллион беженцев. Второй момент, а почему вы считаете, что большинство армянского населения имеет право на то, чтобы они самоопределились?! А почему нельзя тогда было самоопределиться азербайджанским поселениями? А давайте мы дадим тогда в Краснодаре тоже самоопределиться? Не хотите?" — сказала Кадырова.