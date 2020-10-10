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Кадырова: «На территории России могут вспыхнуть пять Карабахов» (Диалог.ua, Украина) 

ИноСМИ 14 часов назад
«В России могут вспыхнуть пять Карабахов»
Фото: ТАСС
Азербайджанский политолог и журналист Саадат Кадырова в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" напомнила о существовании в РФ большого количества национальностей, которые могут потребовать права на самоопределение.
Приглашенный гость программы азербайджанский политолог и журналист Саадат Кадырова отвергла обвинения ведущего и его соратников в агрессии Баку в непризнанном Нагорном Карабахе и напомнила о взрывоопасной ситуации в самой России.

"На территории России могут вспыхнуть пять Карабахов", — предупредила Кадырова.

В интервью от 1997 года президент Армении Левон Тер-Петросян говорил следующее: то, что сегодня мы можем получить миром, в итоге мы будем умолять, и нам это не отдадут. Позже, напомнила политолог, он же заявил, что Ереван противопоставляет себя всему мировому сообществу.

"И сегодня Армения имеет то, что имеет, потому что противопоставила себя всему мировому сообществу, — сказала Кадырова. — Президент Алиев с самого начала говорил, что ведутся мирные переговоры, но, если не получится мирным путем, будет война".

Политолог также напомнила о четырех основных резолюциях ООН, где сказано о необходимости немедленного вывода без всех условий внешних сил из оккупированного Нагорного Карабаха.

"Что мы видим? 20 лет с лишним лет переговоров, миллион беженцев. Второй момент, а почему вы считаете, что большинство армянского населения имеет право на то, чтобы они самоопределились?! А почему нельзя тогда было самоопределиться азербайджанским поселениями? А давайте мы дадим тогда в Краснодаре тоже самоопределиться? Не хотите?" — сказала Кадырова.

Соловьев пытался обыграть ее слова, заявив, что не верит в международное право после прецедента с Косово, на что Кадырова напомнила о недавних словах Путина об уважении и соблюдении международного права.
Накануне армия Азербайджана обстреляла город Шуши, расположенный в Нагорном Карабахе. Под обстрел попал православный храм, внутри которого в этот момент находились люди. Среди пострадавших оказались два российских военных журналиста, которые освещали события в Карабахе — Юрий Котенок и Левон Арзанов. Состояние Котенка — стабильное, но тяжёлое.
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Общество , Кавказ , Ситуация в мире , Левон Тер-петросян , Юрий Котенок , Владимир Соловьев , ООН , Армения , Баку
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