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Перечислены способы извлечь выгоду из удаленной работы 

РИА Новости и ещё 3 32 минуты назад
Названы способы извлечь выгоду из удаленки
Фото: РИА Новости
Переход на удаленку во время пандемии коронавируса можно рассматривать как повод заняться саморазвитием, попробовать себя в интересных проектах или освоить новую профессию, отметила директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова.

"Нужно саморазвиваться и выстраивать свою траекторию. Один из вариантов — поговорить с руководителем, брать дополнительную работу, брать смежную работу, чтобы развивать как-то свои навыки", — заявила она в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Эксперт подчеркнула, что удаленная работа позволяет задуматься о финансовом росте и собственном развитии. По ее словам, человеку в подобной ситуации также легче оценить, сколько он еще готов работать на нынешнем месте. Кроме того, при желании на удаленке даже можно найти время освоить новую специальность.

"Дистант позволяет получать вторую профессию, сейчас дистанционные технологии образования развиты достаточно сильно. Можно устроиться на вторую работу", — сказала Митрофанова.

Она отметила, что параллельная работа над несколькими задачами положительно влияет на развитие компетенции человека. Кроме того, такому сотруднику может оказаться на руку "борьба" конкурирующих работодателей за него.
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Общество , Радиостанция "Говорит Москва"
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