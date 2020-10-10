Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Павел Дуров раскрыл секреты «правильного старения» 

РИА Новости и ещё 8 2 часа назад
Павел Дуров раскрыл секреты «правильного старения»
Фото: РИА Новости
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в день своего 36-летия опубликовал пост с советами по "правильному старению".
По его словам, для сохранения молодости стоит отказаться от алкоголя и веществ, вызывающих привыкание. Дуров посоветовал больше спать в течение недели и не пытаться компенсировать недосып в выходные.
Кроме того, предприниматель отметил важность нормального режима питания и регулярных умеренных физических нагрузок.

"Обычно я ем два раза в день с интервалом в шесть часов или один раз в день, не перекусывая. Принимать пищу больше трех раз в день является плохой привычкой", — написал он.

Дуров также рекомендовал не воспринимать все слишком близком к сердцу и в целом максимально сократить количество переживаний.
Последним пунктом он указал "проживание в одиночестве". По мнению программиста, в этом случае человек не будет зависеть от привычек и установок других людей.
Видео дня. Россиянка полгода прятала младенца в шкафу
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах
Общество , Павел Дуров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовница народного артиста совратила его сына
Любовница народного артиста совратила его сына
Описаны признаки коронавируса у бессимптомников
Описаны признаки коронавируса у бессимптомников
Александр Каплан скончался от COVID-19
Александр Каплан скончался от COVID-19
«Красуха-4» не пустила самолет ВВС США к военной базе РФ
«Красуха-4» не пустила самолет ВВС США к военной базе РФ
Видео
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
01:40
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
00:15
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
01:11
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
Толпы отдыхающих на пляжах Сочи в октябре попали на видео
00:23
Толпы отдыхающих на пляжах Сочи в октябре попали на видео
Опубликовано видео ДТП с участием автобуса и такси
00:26
Опубликовано видео ДТП с участием автобуса и такси
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
00:35
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
00:33
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
Шоу-бизнес
Стрельба на митинге: революция в Киргизии сворачивает не туда
02:15
Стрельба на митинге: революция в Киргизии сворачивает не туда
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение