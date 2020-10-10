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Вторая ковидная — не волна, но война 

Вечерняя Москва 1 час назад
Вторая ковидная — не волна, но война
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
В московском метро произошел неприятный инцидент: на станции «Профсоюзная» к кашлянувшей женщине подошел мужчина и толкнул ее. Потом зашел вслед за ней в вагон и опять набросился, стал избивать. Причина ярости — отсутствие маски.
Вмешались другие пассажиры, драку прекратили. Но видео оказалось в Сети. В комментариях к нему очень многие на стороне драчуна. Мотивируют: страх заболеть. Он стал навязчивой идеей, заслонил все человеческое. Оказалось, что слой воспитания слишком тонок и слетел при первом дуновении реальной опасности, обнажив простую истину: каждый сам за себя.
Психолог Абрахам Маслоу изобразил потребности человека как пирамиду, где основание — это физиологические нужды, а потом — безопасность. И дальше — любовь и понимание, социальный статус, духовность… Сейчас для большинства вся верхушка пирамиды Маслоу слетела вместе с «кукушкой». Остались только две базисные потребности.
И вот бабушку с внучкой-астматиком выгоняют из автобуса, так как девочка закашлялась и бабушка сняла с нее маску. Две тетки в метро, я видела своими глазами, чуть не подрались, потому что одна села возле другой, «не соблюдая социальную дистанцию».
Да и тот мужчина, набросившийся на женщину без маски: он вовсе не так глуп, как может показаться. Рядом, на видео, хорошо виден крупный детина, тоже без маски. Но «борец с ковидом» на него полезть побоялся. Зато на маленькую худосочную пассажирку агрессию выплеснул. Не говорю уже о том, что с платформы переться вслед за ней в вагон было вовсе необязательно.
Новая реальность, в которой все мы вдруг оказались, показала страшное: нас самих. Какие мы есть, беззащитные и озлобленные, до смерти напуганные. Но не за всех, а исключительно за себя и иногда за своих близких.
Переживем мы ковид, можно не сомневаться. Выработаем коллективный иммунитет, вернемся в обычную жизнь. Интересно, потом, когда все закончится (а закончится непременно!), тому «воину» с видео будет стыдно за себя? Что-то мне подсказывает, что вряд ли…
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Комментарии 2
Общество , Абрахам Маслоу
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