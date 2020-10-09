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Умерла журналистка Елена Дикун 

ТАСС и ещё 2 9 часов назад
Умерла Елена Дикун
Фото: wikimedia.org
Журналистка Елена Дикун умерла в возрасте 58 лет, сообщила ТАСС в пятницу заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Ирина Цвей.

"Подтверждаю, Елена умерла 2 часа назад", — сказала собеседница агентства. В окружении Дикун ТАСС рассказали, что у журналистки был рак.

Елена Дикун родилась 2 августа 1962 года. С 1996 по 2000 гг. была кремлевским корреспондентом "Общей газеты". Затем — пресс-секретарем Союза правых сил, начальником департамента по связям с общественностью "Открытой России". Была советником экс-премьера Михаила Касьянова. Более пяти лет проработала в Департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС. Занималась подготовкой выставок и книг на основе фотографий ТАСС.
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Общество , Елена Дикун , Михаил Касьянов , "Общая газета" , Эхо Москвы , ИТАР-ТАСС
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