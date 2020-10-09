Появление слухов о смерти протоиерея Смирнова объяснили 

Священник Федор Лукьянов , недавно сменивший Смирнова на посту главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, заявил, что слухи о кончине протоиерея могли возникнуть из-за того, что в храме, где он служит, накануне отпевали клирика, который скончался после продолжительной болезни.

По словам Лукьянова, он «лично 10 минут назад» разговаривал с отцом Дмитрием. Он до сих пор борется с последствиями коронавируса, но врачи отмечают положительную динамику.

Как писал «Рамблер», в мае протоиерей Дмитрий Смирнов переболел коронавирусом, после чего ушел с должности главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья. В конце сентября священник попал в больницу в тяжелом состоянии из-за обострения хронического заболевания.