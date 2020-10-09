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Появление слухов о смерти протоиерея Смирнова объяснили 

Вероника Полынина 46 минут назад
Появление слухов о смерти протоиерея Смирнова объяснили
Фото: РИА Новости
В РПЦ объяснили слухи о смерти протоиерея Дмитрия Смирнова, передает «Интерфакс».
Священник Федор Лукьянов, недавно сменивший Смирнова на посту главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, заявил, что слухи о кончине протоиерея могли возникнуть из-за того, что в храме, где он служит, накануне отпевали клирика, который скончался после продолжительной болезни.
По словам Лукьянова, он «лично 10 минут назад» разговаривал с отцом Дмитрием. Он до сих пор борется с последствиями коронавируса, но врачи отмечают положительную динамику.
Как писал «Рамблер», в мае протоиерей Дмитрий Смирнов переболел коронавирусом, после чего ушел с должности главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья. В конце сентября священник попал в больницу в тяжелом состоянии из-за обострения хронического заболевания.
Общество , Дмитрий Смирнов , Федор Лукьянов , РПЦ , Интерфакс
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