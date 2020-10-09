В ВОЗ прокомментировали вторую волну COVID в России 

Вуйнович подчеркнула, что в настоящее время, например, в Москве фиксируется положительная динамика по заразившимся коронавирусом: в минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в столице снизилось на 800 случаев.

Однако ситуация может резко измениться, добавила представитель ВОЗ. Всё зависит от эпидемической обстановки и поведения людей. Вуйнович особо отметила важность соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, масочно-перчаточного режима, своевременного обращения к врачу в случае появления симптомов заражения.

«Чтобы это (распространение инфекции — прим. ред.) не разрослось в бурю, необходимо принимать некоторые ограничения», — заявила эксперт.

Если количество заболевших COVID-19 будет расти, то карантин, по ее словам, будет единственно эффективной мерой вмешательства. Российским специалистам, добавила Вуйнович, не занимать профессионализма, поэтому они самостоятельно определят порядок действия для борьбы с коронавирусом.