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В ВОЗ прокомментировали вторую волну COVID в России 

Павел Тиунов 35 минут назад
В ВОЗ прокомментировали вторую волну COVID в России
Фото: РИА Новости
У российских специалистов достаточно опыта, чтобы самостоятельно определить меры для борьбы с распространением коронавируса, заявила в интервью телеканалу «Звезда» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Эксперт при этом отметила, что в ликвидации угрозы должен поучаствовать каждый россиянин.
Вуйнович подчеркнула, что в настоящее время, например, в Москве фиксируется положительная динамика по заразившимся коронавирусом: в минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в столице снизилось на 800 случаев.
Однако ситуация может резко измениться, добавила представитель ВОЗ. Всё зависит от эпидемической обстановки и поведения людей. Вуйнович особо отметила важность соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, масочно-перчаточного режима, своевременного обращения к врачу в случае появления симптомов заражения.

«Чтобы это (распространение инфекции — прим. ред.) не разрослось в бурю, необходимо принимать некоторые ограничения», — заявила эксперт.

Если количество заболевших COVID-19 будет расти, то карантин, по ее словам, будет единственно эффективной мерой вмешательства. Российским специалистам, добавила Вуйнович, не занимать профессионализма, поэтому они самостоятельно определят порядок действия для борьбы с коронавирусом.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если ситуация с коронавирусом будет усложняться, то «это будет темой для рассмотрения штабом правительства».
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Комментарии
Общество , В мире , Мелита Вуйнович , Дмитрий Песков , ВОЗ , ТК "Звезда"
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