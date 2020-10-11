Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«И маска не спасёт»: Онищенко объяснил неприятие жёстких мер по COVID-19 

News.ru и ещё 19 28 минут назад
«Вас и маска не спасет»
Фото: globallookpress.com
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, почему он не приемлет возвращение жёстких ограничений по коронавирусу. Эти меры привели к росту смертности из-за опосредованных коронавирусом болезней — гиподинамии, хронического и психического стресса.
Весной, когда в стране вводились ограничительные меры, у врачей не было ни опыта, ни практики лечения заболевания. Сейчас же есть всё, включая диагностику, и самое главное — средство профилактики, то есть вакцина, подчеркнул санврач. За это время российские врачи научились лечить коронавирус, выработаны эпидемиологические правила, которые выполняют люди, приводит аргументы депутат Госдумы KP.RU.
Онищенко уверен, что пандемии придёт конец, как только люди получат вакцину и у них выработается популяционный иммунитет.

И пусть она, эта проклятая инфекция, живёт себе своей жизнью, а мы будем идти вперед. Будете паниковать — вас и маска не спасет! — подытожил академик РАН.

Также Онищенко резко выступил против блокировки проездных социальных карт. Санврач уверен. что отношения власти и населения должны носить партнёрский характер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что повторное введение жёстких ограничений в связи с ростом заражений коронавирусом недопустимо. Сознательное отношение россиян к собственному здоровью и к окружающим следует воспитывать с помощью штрафов, заявил Геннадий Онищенко.
News.ru: последние новости
У упавших в обморок псковских школьников не нашли признаков отравления У упавших в обморок псковских школьников не нашли признаков отравления Вирусолог оценил прирост новых случаев коронавируса в РФ Вирусолог оценил прирост новых случаев коронавируса в РФ В Москве покончил с собой писатель и изобретатель Марк Эльяш В Москве покончил с собой писатель и изобретатель Марк Эльяш
Комментарии 5
Общество , Другое , Геннадий Онищенко , Госдума , РАН , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовница народного артиста совратила его сына
Любовница народного артиста совратила его сына
Заразившийся коронавирусом мэр Харькова лишился дара речи
Заразившийся коронавирусом мэр Харькова лишился дара речи
Раскрыты подробности гибели студентки в Крыму
Раскрыты подробности гибели студентки в Крыму
Александр Каплан скончался от COVID-19
Александр Каплан скончался от COVID-19
Видео
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
01:40
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
00:15
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
01:11
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
Толпы отдыхающих на пляжах Сочи в октябре попали на видео
00:23
Толпы отдыхающих на пляжах Сочи в октябре попали на видео
Опубликовано видео ДТП с участием автобуса и такси
00:26
Опубликовано видео ДТП с участием автобуса и такси
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Любовница расчлененного рэпера рассказала о Картрайте
01:15
Любовница расчлененного рэпера рассказала о Картрайте
Шоу-бизнес Происшествия
В США назвали безумную идею «Роскосмоса»
В США назвали безумную идею «Роскосмоса»
Наука и техника
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
00:35
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение