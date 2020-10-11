Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, почему он не приемлет возвращение жёстких ограничений по коронавирусу. Эти меры привели к росту смертности из-за опосредованных коронавирусом болезней — гиподинамии, хронического и психического стресса.

Весной, когда в стране вводились ограничительные меры, у врачей не было ни опыта, ни практики лечения заболевания. Сейчас же есть всё, включая диагностику, и самое главное — средство профилактики, то есть вакцина, подчеркнул санврач. За это время российские врачи научились лечить коронавирус, выработаны эпидемиологические правила, которые выполняют люди, приводит аргументы депутат Госдумы KP.RU.

Онищенко уверен, что пандемии придёт конец, как только люди получат вакцину и у них выработается популяционный иммунитет.

И пусть она, эта проклятая инфекция, живёт себе своей жизнью, а мы будем идти вперед. Будете паниковать — вас и маска не спасет! — подытожил академик РАН.

Также Онищенко резко выступил против блокировки проездных социальных карт. Санврач уверен. что отношения власти и населения должны носить партнёрский характер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что повторное введение жёстких ограничений в связи с ростом заражений коронавирусом недопустимо. Сознательное отношение россиян к собственному здоровью и к окружающим следует воспитывать с помощью штрафов, заявил Геннадий Онищенко.