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В Москве студентам предложили сделать прививку от COVID-19 за 8700 рублей

News.ruиещё 3
31 минуту назад
Студентам МГЮА им. Кутафина предложили сделать прививку от COVID-19 за 8700 рублей.
Соответствующую информацию представила радиостанция «Говорит Москва».
Так, учебное заведение предложило сделать прививку за вознаграждение студентам и членам их семей. При этом в сообщении указывалось, что вакцина успешно прошла доклинические испытания.
Первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.
Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки.
Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, писал NEWS.ru.
Общество,Образование,Видео,Радиостанция "Говорит Москва",Москва,
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