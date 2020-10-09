Студентам МГЮА им. Кутафина предложили сделать прививку от COVID-19 за 8700 рублей.

Соответствующую информацию представила радиостанция «Говорит Москва».

Так, учебное заведение предложило сделать прививку за вознаграждение студентам и членам их семей. При этом в сообщении указывалось, что вакцина успешно прошла доклинические испытания.

Первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки.