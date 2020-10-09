Названы странные симптомы коронавируса

Жжение в ногах и провалы в памяти — нетипичные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

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Доцент Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт рассказала, что пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, сообщают о ее симптомах, которые не упоминаются в официальных списках. Так, они жалуются на бессонницу, жжение в стопах, выпадение волос, провалы в памяти, высыпания на коже, проблемы с сердцем и онемение лица и тела.

Пациенты сообщали, что эти симптомы проявлялись на протяжении нескольких месяцев после выздоровления. Ламберт выразила уверенность, что вопрос долгосрочных нетипичных последствий COVID-19 должен быть тщательно изучен, так как едва ли является последствием стресса.