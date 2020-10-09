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«Цифры растут»: в Кремле не исключили новых мер по COVID-19 

Газета.Ru и ещё 29 1 час назад
В Кремле не исключили новых мер по COVID-19
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что за последние сутки был установлен «печальный антирекорд» — в России зафиксировали более 12 тыс. новых случаев коронавируса. При этом он не исключил, что власти при росте заболеваемости, возможно, будут рассматривать вопрос о введении новых мер.
В Кремле отметили, что при росте заболеваемости коронавирусом в России могут понадобиться новые меры.

«Но какие именно — сейчас я вам не могу сказать», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вместе с тем он отказался уточнять, когда именно власти могут начать обсуждение новых мер, заметив, что «точных параметров быть не может».

«Есть общая картина с заполняемостью больниц по региону, что и составляет, так сказать, запас прочности в плане реагирования на растущие цифры. В зависимости от этого регионы будут принимать решение, в зависимости от этого будет реагировать федеральный штаб», — добавил он.

По его словам, при обострении ситуации с заболеваемостью власти возможно будут рассматривать новые меры по борьбе с распространением коронавируса на уровне федерального оперативного штаба и властей регионов.

«Очевидно, что цифры растут. Сегодня действительно печальный антирекорд по России. Очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением собственного здоровья. Это очевидный факт, и его приходится констатировать», — сказал в ответ на данные оперштаба о выявлении более 12 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.

Песков заметил, что вполне допустимы определенные меры контроля на въезде в российские регионы. Но речи о перекрытии границ регионов не идет.
После снижения заболеваемости коронавирусом летом в России с сентября вновь начался прирост числа больных COVID-19. Ранее Кремль исключал возможность введения ограничений, аналогичных тем, которые были весной.
Неделей ранее Песков заверял, что власти пока не планируют вводить жесткие ограничения на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. На тот момент суточный прирост составлял 9,5-10 тыс. зараженных.
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует оперативный штаб, также отмечала нежелание властей вводить новый всеобщий карантин, как это было весной этого года.

«У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», — приводит РИА «Новости» ее слова.

Она также обратилась к россиянам с просьбой соблюдать все предписанные властями правила: использование индивидуальных средств защиты, ограничение контактов, соблюдение безопасного расстояния в местах скопления людей. По мнению Голиковой, соблюдение всех мер профилактики и защиты поможет победить коронавирус.
За весь период распространения коронавируса в мире выявлено почти 37 млн зараженных. Погибли более 1 млн человек, выздоровели без малого 28 млн человек.
В России зарегистрировано 1,2 млн случаев коронавируса. Большинство — 1 млн россиян — выздоровели, умерли 22 257 пациентов.
За последние сутки в стране выявлено 12 126 новых инфицированных.
Это показатель стал рекордным, превысив пиковые значения мая.

«Из них 27% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 201 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 7 092 человека», — говорится в сообщении московского оперштаба.

Согласно статистике, сложнее всего ситуация обстоит в Москве. За сутки в столице зарегистрировано 3 701 случай заражения, всего — более 321 тыс. Выздоровели свыше 259 тыс. москвичей, умерли 5 530 человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин в начале октября издал указ, согласно которому 30% сотрудников столичных компаний должны перейти на удаленный режим работы. Работодатели, в свою очередь, обязаны предоставить властям данные этих работников. Кроме того, до 18 октября были продлены осенние каникулы и приостановлено действие социальных карт школьников и пенсионеров.
Столичные власти призвали горожан строго соблюдать масочный и перчаточный режим, а пожилым людям и москвичам с хроническими заболеваниями рекомендовали не покидать дом без крайней необходимости.
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Общество , Татьяна Голикова , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , Правительство Москвы , РИА Новости
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