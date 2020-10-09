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«Пешком будете ходить!»: водитель выгнал детей из автобуса 

Алиса Селезнёва 44 минуты назад
«Пешком будете ходить!»: водитель выгнал детей из автобуса
Фото: ТАСС
В соцсетях появилось видео, на котором водитель школьного автобуса нецензурно орет на детей и замахивается на них. Сорвавшийся водитель объяснил свое поведение тем, что подростки издевались над ним несколько часов и попытались поджечь кресла. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным издания, на кадрах, появившихся в соцсетях видно, что водитель школьного автобуса кричит матом на детей и замахивается на них. Он выгнал несколько человек из салона, а остальным пообещал, что «еще одно кривое слово и пешком будете ходить». Инцидент произошел в автобусе, перевозящем школьников из села Цибанобалка.

«Я просто не смог совладать с эмоциями. Эта группа подростков всячески издевалась надо мною в течение продолжительного времени. А в тот момент они пытались поджечь кресла автобуса, что и послужило последней каплей», — рассказал водитель.

В администрации Анапы отметили, водитель отстранен от работы, однако ранее на него жалоб не поступало.

«Как бы себя ни вели подростки, водитель не имел права так с ними обращаться. Этот вопиющий инцидент не останется без внимания, и сотрудник транспортного предприятия будет наказан», — пообещала начальник управления образования Анапы Екатерина Боровская.

«Рамблер» писал, что ранее водитель автобуса в Белгороде выгнал пенсионера, оплатившего проезд, из салона.
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Общество , Происшествия , Комсомольская правда
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